Назван неожиданный фактор риска развития болезни Паркинсона

Исследователи из Университета Павла Йозефа Шафарика (Словакия) в составе научного коллектива обнаружили, что воздействие пестицидов связано с высоким риском развития болезни Паркинсона вследствие изменений в микробиоме кишечника. Результаты опубликованы в Journal of Parkinson's Disease (JPD), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пестициды - вещества или смеси веществ химического или биологического происхождения, которые используют для борьбы с вредными для растений насекомыми. Существует мнение, что они могут оказывать прямое токсическое воздействие на нервную систему, что приводит к развитию болезни Паркинсона. Кроме того, увеличивать риск появления этого заболевания может и их влияние на микробиом кишечника человека.

Например, глифосат, наиболее широко используемый гербицид, способствует уничтожению полезных бактерий. Это приводит к дисбактериозу кишечника. Ось "микробиом-кишечник-мозг" является двусторонней связующей системой между ЦНС и желудочно-кишечным трактом. Спровоцированный пестицидами дисбактериоз может привести к развитию резистентности к инсулину, нарушениям жирового обмена и регуляции уровня гормона грелина. Этот гормон является защитным для дофаминовых нейронов. Дофамин контролирует двигательную активность и обеспечивает интеграцию сенсорных и моторных функций.

Кроме того, нарушение нормального состава кишечной микрофлоры может вызвать нейровоспаление, приводящее к активации клеток микролгии, которые способны начать ошибочно уничтожать нейроны. Это провоцирует развитие нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона.

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