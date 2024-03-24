Ученый перечислил полезные свойства витамина D

Профессор молекулярной эндокринологии Бирмингемского университета в Великобритании Мартин Хьюисон рассказал The Conversation, что витамин D укрепляет кости, повышает иммунитет и защищает от таких заболеваний, как рассеянный склероз и артрит, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хьюисон отметил, что выработка витамина D зависит от воздействия ультрафиолетового излучения. Зимой световой день короче, поэтому для восполнения суточной нормы этого витамина стоит употреблять жирную рыбу, такую как сельдь, макрель и лосось. Также получать витамин D можно в виде пищевых добавок. По мнению экспертов из Министерства здравоохранения Великобритании, суточная дозировка должна составлять 10 микрограммов. Такое количество включает в себя витамин D, полученный как с пищей, так и при приеме специализированных препаратов.

Профессор рассказал, что это вещество чрезвычайно важно для здоровья костей. Витамин D помогает усваиваться и действовать кальцию и фосфату, которые ответственны за укрепление костной ткани. У взрослых людей дефицит витамина D может вызывать боль в костях и мышечную слабость, а также повышать риск остеомаляции - нарушения минерализации костного матрикса.

Витамин D также может ослаблять воспалительные аутоиммунные реакции, которые потенциально провоцируют рассеянный склероз и ревматоидный артрит. Кроме того, достаточный уровень этого вещества в организме снижает риск заражения определенными заболеваниями, такими как обычная простуда, грипп и COVID.

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