Обнаружены усиливающие борьбу против рака наночастицы

Ученые Университета Джонса Хопкинса обнаружили липидные наночастицы, которые усиливают иммунную терапию против рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты использовали метод скрининга, чтобы определить точный состав липидных наночастиц, способных максимизировать активацию иммунных клеток Т-хелперов против раковых клеток. До этого липидные частицы успешно использовались в составе РНК-вакцин в борьбе против коронавирусной инфекции COVID-19.

Как показали эксперименты с использованием мышиной модели меланомы, две новые разновидности наночастиц активируют два параллельных пути иммунного ответа, презентуя опухолевые антигены (белки на поверхности раковых клеток) Т-хелперным клеткам как первого, так и второго типа (Th1 и Th2). Th1 активируют клеточный иммунитет, а Th2 регулируют производство антител и продуцируют сигнальные молекулы интерлейкины. Это потенциально может улучшить терапию с помощью ингибиторов иммунных контрольных точек.

Иммунологические контрольные точки - система механизмов, которые регулируют активацию иммунного ответа, препятствуя запуску аутоиммунных процессов, то есть атаки на клетки собственного организма. Их ингибиторы являются многообещающими соединениями, помогающими бороться с раком.

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