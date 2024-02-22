Назван самый эффективный способ решить распространенную проблему со здоровьем

Физические нагрузки являются самым эффективным способом профилактики и лечения боли в спине. Об этом рассказала врач-невролог медицинской компании "СберЗдоровье" Разият Чупанова в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Она назвала две основные причины появления болей в спине: патологии костной ткани позвоночника и суставов или повреждение мягких тканей спины. "Болезненные ощущения чаще всего появляются из-за малоподвижного образа жизни, мышечного напряжения на фоне перенагрузки, например, при длительной сидячей работе, или при наличии у человека сколиоза - искривления позвоночника", - объяснила врач. Кроме того, по ее словам, часто боли могут возникать из-за хронического стресса на фоне рефлекторного спазма мышц.

Чтобы решить эту весьма распространенную проблему, Чупанова посоветовала в первую очередь заняться спортом для укрепления мышц спины и торса. Она уточнила, что полезны будут плавание, бег или ходьба. Кроме того, подобрать подходящий комплекс упражнений поможет специалист по лечебной физкультуре, отметила врач.

Чупанова указала, что боли в спине также могут появляться после подъема тяжестей из-за травм или микротравматизации мышц и сухожилий. Если боль сопровождается общей слабостью и повышением температуры тела, необходимо срочно обратиться к врачу, предупредила невролог, так как существует риск перелома позвоночника. Врач уточнила: если травмы не было, а боль в спине и температура присутствуют, это может указывать на заболевание почек.

Чупанова также добавила, что реже причиной болезненных ощущений является мочекаменная болезнь, в самых же редких случаях - злокачественные или туберкулезные поражения позвоночника. Определить точный источник боли сможет только врач после проведения осмотра и получения результатов исследований, заключила невролог.

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