Врач назвала причину появления отеков под глазами

Мешки под глазами портят внешний вид человека и нередко расцениваются как признак болезни. Негативно сказываются на внешнем виде и отеки в области глаз.

Пластический хирург и врач-косметолог Мадина Байрамукова рассказала aif.ru, в каких случаях стоит обратиться к профильному врачу, а когда проблему можно решить походом в клинику красоты, передает Day.Az.

Чтобы решить проблему с отечностью и мешками под глазами, надо решить, в чем причина их появления. Очень часто это связано с состоянием здоровья человека.

Проблемы со здоровьем: решает профильный специалист

Первое и самое очевидное - это различные заболевания мочевыделительной системы: почки, мочевой пузырь (могут быть как острые, так и хронические заболевания), аутоимунные проблемы, опухоли. Словом, все, что связано с мочевыделительной системой, может давать отеки. В этих случаях отеки, как правило, будут локализованы не только под глазами, но и в других частях тела: например, часто наблюдаются отеки нижних конечностей, также бывают достаточно выраженные отеки кистей рук.

Вторая распространенная причина - это различные патологии сердечно-сосудистой системы: сердечная недостаточность, нарушение сердечного ритма и так далее. Когда у нас сердце не справляется с кровотоком, может происходить накопление жидкости в межклеточном пространстве, что также приводит к появлению отеков. В данном случае отечность чаще всего локализована в верхней части тела.

Третья очень распространенная причина - это гормональный дисбаланс. Причем по локализации отеков никогда нельзя понять, какой именно элемент гормональной системы дал сбой. Это может и гипофункция, и гиперфункция гормонов надпочечников, гормонов щитовидной железы, половых гормонов.

Во всех этих случаях необходимо обратиться к профильному специалисту и для начала устранить проблемы со здоровьем.

Прочие причины: решает пластический хирург или косметолог

Прочие причины вполне возможно решить как дома (изменив рацион питания и наладив режим дня и питьевой режим), так и в салоне (клинике) красоты. Рассмотрим случаи, когда стоит обратиться к пластическому хирургу или косметологу.

Самая распространенная причина мешков под глазами, не связанная со здоровьем, - грыжа нижнего века. Она представляет собой гипертрофированные и инкапсулированные жировые отложения в области нижнего века, которые при достаточной слабости круговой мышцы глаза могут визуализироваться как достаточно четко очерченные мешочки в зоне отечности. С этой проблемой бороться с помощью инъекций достаточно сложно и малоэффективно, способом избавления можно назвать нижнюю блефаропластику.

Еще одной из распространенных причин отечности в зоне нижнего века является злоупотребление инъекциями и филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Нередкая ошибка некоторых косметологов - введение в зону нижнего века большого количества биоревитализаторов на основе гиалуроновой кислоты. В этом случае мы должны помнить, что гиалуроновая кислота притягивает воду, и это всегда будет давать отечность.

Вторая ошибка косметологов - неправильная локализация филлеров при некорректном послойном введении. Филлеры могли быть введены подкожно или внутримышечно. Но для того, чтобы аппарат лежал аккуратно, не давал отеков, нужно только надкостничное введение. Если отеки появились по этой причине, рекомендованы инъекции гиалуронидаза - препарата, которым можно нейтрализовать гиалуроновую кислоту и растворить некорректно введенный филлер.

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