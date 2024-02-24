Врач рассказала, какая опасная болезнь характерна для мужчин

В последние годы появился новый термин - "гендерная медицина". Эта сфера науки учитывает особенности мужского и женского организмов, гормональные различия, анатомические особенности. О том, каким болезням больше подвержены мужчины, 22 февраля "Известиям" рассказала врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина, передает Day.Az.

Так, по словам эксперта, сердце у мужчин крупнее по размеру, а сердечный ритм более медленный, при этом кровяное давление у мужчин выше, поэтому они в большей степени подвержены инфарктам и инсультам. Есть еще одна особенность: в крови мужчин содержится больше гемоглобина, но сосуды у женщин более эластичные благодаря половым гормонам эстрогенам, и риск развития атеросклероза у них ниже.

"По статистике, атеросклероз у мужчин встречается в несколько раз чаще, чем у женщин. Без лечения эта болезнь может привести к опасным последствиям, таким, например, как инсульт или инфаркт. При атеросклерозе на стенках крупных сосудов формируются холестериновые бляшки. Со временем они увеличиваются в размерах и сужают просвет сосудов. Кровоснабжение тканей и органов нарушается - они перестают получать необходимое количество питательных веществ и кислорода", - пояснила Уланкина.

Оценить риск развития атеросклероза позволяет исследование уровня триглицеридов (молекул нейтрального жира) в крови, а также определение концентрации общего и "плохого" холестерина, сообщила врач.

"По данным нашей лаборатории, общий холестерин выше нормы более чем у 40% мужчин, триглицериды - более чем у трети. Еще одно заболевание, которое чаще обнаруживается у мужчин, - тромбоз. Женщин от этой болезни защищают эстрогены, у мужчин такой защиты нет. По своему механизму тромбоз чем-то напоминает атеросклероз: просвет сосудов становится меньше, кровоснабжение нарушается. Разница состоит в том, что при тромбозе сосуды начинают закупориваться сгустками крови - собственно тромбами", - отметила специалист.

В группе риска по развитию тромбозов, по словам Уланкиной, мужчины старше 40 лет, особенно те, кто ведет малоподвижный образ жизни, курит, употребляет спиртные напитки и регулярно переедает. На ранней стадии симптомы тромбоза неяркие, и их легко принять за обычную усталость. У человека с таким диагнозом может появиться ноющая боль и тяжесть в ногах, отеки, судороги, как после чрезмерной физической нагрузки.

"Сахарный диабет у мужчин встречается примерно в два раза реже, чем у женщин. Однако его последствия более серьезные. У женщин диабет проявляется в основном в виде ожирения, а у мужчин болезнь сначала поражает внутренние органы и лишь потом сказывается на внешнем виде. Последствия сахарного диабета весьма серьезные: болезнь может привести к атеросклерозу, инфаркту, инсульту, энцефалопатии. Поэтому, чтобы не упустить заболевание, всем мужчинам старше 45 лет следует сдавать кровь на глюкозу и инсулин. А если у родственников был такой диагноз, то с 45 лет", - подчеркнула врач.

Также многие мужчины сталкиваются с проблемами в интимной сфере - снижением либидо, бесплодием, эректильной дисфункцией. В некоторых случаях такие нарушения объясняются вредными привычками или хроническими заболеваниями, которые сказываются на самых разных системах организма. Но иногда в проблемах интимной сферы виновен пролактин - гормон, который участвует в выработке тестостерона и влияет на качество сперматозоидов, добавила эксперт.

"Уровень пролактина может увеличиться на фоне стресса, сильной боли, чрезмерной физической нагрузки. Но иногда причины роста пролактина более серьезные. Среди них - опухоль гипофиза, гипотиреоз (нехватка гормонов щитовидной железы), системные аутоиммунные заболевания", - сказала Уланкина.

Избыточный вес и ожирение - это не просто эстетический дефект, а серьезная проблема, которая может спровоцировать инсульт, инфаркт, сахарный диабет и другие опасные для жизни болезни, указала врач. На появление лишнего веса влияют гормоны, в частности лептин: именно он отвечает за чувство насыщения. У людей с ожирением уровень лептина в крови, как правило, довольно высокий - это своего рода защитная реакция организма в ответ на избыточное употребление пищи.

"По данным нашей лаборатории, лептин выше нормы у 78,8% мужчин. Если говорить о чисто мужских заболеваниях, то прежде всего стоит отметить рак предстательной железы. Это грозная болезнь, которая ежегодно уносит сотни тысяч жизней. При этом РПЖ развивается медленно и неплохо поддается лечению на начальных стадиях, однако многие мужчины долгое время игнорируют симптомы болезни и не обращаются к врачу. Главный маркер рака простаты - ПСА (простатический специфический антиген). Если орган поразила злокачественная опухоль, то уровень ПСА в крови начинает неуклонно расти", - заключила Уланкина.

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