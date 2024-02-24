Эндокринолог рассказала о факторах риска возникновения рака щитовидной железы

Рак щитовидной железы может развиться на фоне лечения других онкологических заболеваний, рассказала NEWS.ru эндокринолог Анастасия Фатеева. Медик добавила: риск развития опухолей в данном органе возрастает при постоянном радиационном облучении человека. По ее словам, данный недуг, например, угрожает рентгенологам, передает Day.Az.

Значительное радиационное воздействие является одним из двух основных факторов риска рака щитовидной железы. Особенно в области головы, шеи или грудной клетки, часто на фоне лечения другого рака - лимфомы, рака молочной железы. Некоторые люди также подвергаются этому воздействию из-за своей работы, например рентгенологи, - подчеркнула Фатеева.

Собеседница отметила, что злокачественные новообразования возникают на фоне длительно существующей аденомы щитовидной железы, а также при наличии наследственных заболеваний: синдромов Карни и Каудена, при семейном аденоматозном полипозе.

Длительно существующие аденомы, аденоматозы в ткани щитовидки. Наследственные заболевания - синдромы Карни и Каудена, семейный аденоматозный полипоз. Если у близкого члена семьи был рак щитовидки, то риск у его родственников увеличивается, - добавила Фатеева.

Врач-эндокринолог Елена Губкина ранее предупредила, что многие при исключении сахара из рациона неверно подходят к правильному питанию. По словам специалиста, во многих "полезных" продуктах, например, в йогуртах, хлопьях, мюсли и соках, гораздо больше сахара, чем кажется.

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