Ученые приблизились к созданию лекарства против разрушения хрящевой ткани

Активация белка сиртуина 6 улучшает восстановление повреждений ДНК в клетках хряща. Исследование, которое поможет разработать лекарства для восстановления хрящей у пожилых, опубликовано в журнале Aging, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Правильная работа клеток зависит от целостности ДНК, которую могут повредить ультрафиолет, токсины и другие воздействия. Существуют механизмы восстановления поврежденной ДНК, однако с возрастом их эффективность снижается. Предыдущее исследование показало, что в клетках хряща (хондроцитах) пожилых людей сильнее повреждена ДНК по сравнению с клетками молодых.

В новой работе ученые выяснили, что активация белка SIRT6 с помощью молекулы MDL-800 улучшает эффективность восстановления ДНК в хондроцитах мышей. Также это уменьшило количество исходных повреждений генома. Напротив, блокирование SIRT6 с помощью другой молекулы снизило скорость восстановления ДНК.

Ученые считают, что активация SIRT6 может быть использована для профилактики остеоартрита - возрастного повреждения хрящевой ткани, поэтому требуются дополнительные исследования.

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