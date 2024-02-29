Названы три главные причины снижения давления

Артериальное давление может резко упасть из-за приема пищи, при смене положения тела, а также после долгого стояния. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врач-кардиолог Ольга Бокерия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Резкое снижение артериального давления из-за смены положения тела называется ортостатической гипотензией и обычно оно наблюдается у пожилых или молодых людей, которые не адаптированы к физическим нагрузкам и мало двигаются.

После еды давление падает чаще всего у пациентов с высоким исходным давлением или заболеваниями вегетативной нервной системы.

"Употребление небольших порций пищи с низким содержанием углеводов, большое количество воды и отказ от алкоголя обычно решают проблему", - отметила специалист.

Еще одной причиной резкого снижения давления кардиолог назвала долгое стояние на ногах. Этот тип гипотензии называется нейрогенной. Он обычно встречается у детей и молодежи. В некоторых случаях проблема снижения давления появляется из-за нарушения связи между мозгом и сердцем.

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