Ученые разработали новый препарат для лечения рака поджелудочной железы

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско разработали препарат, который может подавлять мутацию под названием K-Ras G12D, которая является причиной почти половины всех случаев рака поджелудочной железы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результатами своего исследования они поделились в журнале Nature Chemical Biology.

Ученые отметили, что рак поджелудочной железы встречается реже других, что является косвенной причиной недостаточно обширного выбора вариантов эффективного лечения. Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, исследователи провели многочисленные эксперименты на мышах. Им удалось разработать прототип лекарства, способного подавлять мутацию K-Ras G12D, в результате которой развивается почти половина всех случаев рака поджелудочной железы.

Исследователи объяснили, что типа K-Ras чрезвычайно распространены при раке поджелудочной железы - они встречаются в 90% случаев. Около половины этих мутаций K-Ras - это G12D, которая отличается от большинства других единственной аминокислотной заменой. Это различие является ключевым между здоровыми и вызывающими рак белками, поскольку благодаря аминокислотной замене в них глицин превращается в аспартат.

По словам ученых, сейчас в мире существует очень мало препаратов которые могут улавливать разницу между вызывающим рак аспартатом и глицином и воздействовать только на опухолевые клетки, не затрагивая здоровые. Молекулы нового препарата способны связываться с аспартатом, обволакивать и устранять его, при этом сохраняя в целости белки глицина. Введение лекарства лабораторных мышам способствовало существенному замедлению роста опухолей при G12D-положительном раке поджелудочной.

Сейчас ученые оптимизируют молекулу для того, чтобы она была достаточно прочной для борьбы с раком в организме человека. По словам авторов научной работы, благодаря результатам их исследования новые методы лечения рака поджелудочной железы могут начать клинически тестироваться через два-три года.

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