Чистка зубов снижает риск воспаления легких

Ежедневная чистка зубов может снижать риск и тяжесть внутрибольничной пневмонии, особенно среди пациентов, перенесших искусственную вентиляцию легких. Обзорное исследование опубликовано в журнале JAMA Internal Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Внутрибольничной называется пневмония (воспаление легких), которая развилась у пациента спустя 48 или более часов после госпитализации. В новом исследовании ученые выяснили, что снизить риск этого опасного для жизни заболевания может ежедневная чистка зубов.

Авторы объединили и проанализировали данные 15 исследований, в которых приняли участие более 10 тысяч пациентов. Они обнаружили, что чистка зубов связана со значительно более низким риском развития пневмонии и летальных исходов у пациентов в отделениях интенсивной терапии. Наиболее полезной чистка зубов была для пациентов, которых подключали к аппарату для искусственной вентиляции легких.

Кроме того, чистка зубов была связана с уменьшением длительности пребывания в отделении интенсивной терапии (средняя разница составила 1,78 дня). Однако не было обнаружено никакой связи между чисткой зубов и продолжительностью пребывания в больнице вне отделения интенсивной терапии или использованием антибиотиков.

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