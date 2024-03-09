Недосып назвали одной из причин неизлечимого заболевания

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова предупредила, что недосып может стать причиной развития когнитивных заболеваний, в частности - неизлечимой болезни Альцгеймера. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Павлова объяснила, что 9 из 10 пациентов с деменцией недосыпали в течение длительного времени. При этом, по ее словам, ученые выяснили, что важно не только достаточно спать, но и делать это регулярно. Так, она назвала плохой идеей спать в один из дней 10 часов, а в другой - всего лишь пять или шесть.

Кроме того, старческое слабоумие может развиваться из-за депрессий, травм, болезней и стресса, которые негативно влияют на состояние мозга.

Напоследок эндокринолог напомнила, что соблюдать график сна важно даже в отпуске. Необходимо спать по 7-8 часов ночью ежедневно, а отходить ко сну не позже 22:30.

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