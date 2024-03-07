Названы признаки нарушений в поведении ребенка

Есть несколько признаков, которые укажут на нарушения в поведении ребенка. Об этом РИАМО сообщила логопед-дефектолог Юлия Покровская, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалиста, нарушения в детском поведении проявляются из-за того, что психические процессы не до конца сформировались, поэтому ребенку сложно удерживать внимание в течение длительного времени.

"Чаще всего в нарушениях мы видим неустойчивое внимание, когда он быстро берет игрушку, кидает ее и переходит к следующей. Например, если у ребенка в руках оказались кубики, он не строит домик или башенку, а берет их и разбрасывает", - объяснила Покровская.

Как добавила логопед-дефектолог, при таком нарушении ребенку сложно распознавать речь, поэтому он может не реагировать на собственное имя. Кроме того, у детей могут возникать трудности с адаптацией, если в новом помещении у них начинается истерика или привычка прятаться.

В случае, если ребенок не понимает речь и игнорирует родительские просьбы, следует обратиться к профильным специалистам, заключила Покровская.

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