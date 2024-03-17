Ученые назвали простой способ улучшить память

Канадские ученые из Университета Ватерлоо доказали, что чтение вслух помогает лучше запомнить содержание текста, но не влияет на способность глубже понять материал. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в научном журнале Memory & Cognition (M&C).

Положительный эффект для памяти от проговаривания прочитанного вслух (так называемый производственный эффект) известен с начала XX века. Но до последнего времени феномен не был полностью изучен. Например, было неясно, помогает ли вокализация лучше разбираться в полученных знаниях.

"Мы хотели определить, может ли производственный эффект, известный метод улучшения памяти, распространиться на более глубокое понимание письменного текста, выходя за рамки типичных списков слов, которые исследователи используют в исследованиях памяти", - объяснил автор исследования Брэйди Робертс.

В ходе серии экспериментов с участием нескольких сотен человек ученые подтвердили, что чтение вслух значительно улучшает запоминание материала по сравнению с чтением про себя. Но когда дело дошло до понимания, результаты показали, что уровень усвоения прочитанного оказался одинаковым вне зависимости от способа чтения.

Брэйди Робертс отметил, что в практическом смысле человеку полезно прочитать вслух список покупок, но не утруждать себя проговариванием текста главы из учебника.

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