Стало известно, может ли магний повысить качество сна

Популярные добавки с магнием могут быть неэффективны для улучшения сна. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказала клинический профессор фармации Северо-Восточного университета в США Карла Боумистер на сайте Northeastern University (NEU).

Специалист объяснила, что в последние годы добавки с магнием получили распространение в качестве снотворного средства для самостоятельного назначения и использования. Считается, что такие добавки повышают уровень мелатонина (гормона сна), стимулируют синтез серотонина (гормона радости) и снижают выработку кортизола, что позволят легче расслабиться и быстрее заснуть.

По мнению Боумистер, многочисленные клинические исследования дали неоднозначные результаты относительно эффективности магния в качестве снотворного средства. Добавки на основе магния могут помочь людям с дефицитом этого вещества избавиться от судорог в ногах, которые обычно возникают ночью и служат причиной частых ночных пробуждений. Тем не менее способность таких добавок оказывать седативный эффект остается под вопросом.

В большинстве исследований, которые продемонстрировали потенциальную пользу магния при бессоннице, участвовали пожилые добровольцы, число которых было очень небольшим. Кроме того, различные типы доступных добавок магния обладают неодинаковой способность эффективно усваиваться организмом, поэтому дозировка для каждого конкретного человека может сильно отличаться от той, которая была признана полезной в исследованиях.

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