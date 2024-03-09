Раскрыты последствия от 217 прививок против COVID

Исследователи из Университета Фридриха-Александра Эрланген-Нюрнберг (FAU) и Университетской клиники Эрлангена в Германии обследовали мужчину, который получил более 200 прививок против COVID-19. Последствия гипервакцинации раскрыты в статье, опубликованной в журнале The Lancet Infectious Diseases, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Считалось, что в результате гипервакцинации иммунные клетки станут менее эффективными после привыкания к антигенам. Однако у пациента, сделавшего 217 прививок, этого не произошло, и его иммунная система осталась полностью функциональной. При этом определенные иммунные клетки и антитела против SARS-CoV-2 присутствуют даже в значительно более высоких концентрациях, чем у людей, получивших всего три прививки.

Исследователи не заметили какой-либо усталости Т-эффекторных клеток, которые были столь же эффективны, как и клетки контрольной группы, получившие обычное количество прививок. То же самое было справедливо для Т-клеток памяти. В целом эффективность иммунной системы против других патогенов не изменилась. Таким образом, похоже, что гипервакцинация не повредила иммунную систему как таковую.

Однако это единичный случай, которого недостаточно для того, чтобы делать далекоидущие выводы или предлагать какие-либо рекомендации. Текущие исследования показывают, что трехдозовая вакцинация в сочетании с регулярными дополнительными прививками для уязвимых групп остается предпочтительным подходом.

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