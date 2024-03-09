Врач назвала симптом, связанный с повышенным риском рака пищевода

Изжога может быть симптомом заболевания, повышающего риск рака пищевода. Об этом в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" рассказала врач-терапевт и диетолог Эльвира Фесенко, передает Day.Az.

Изжога - это не безопасный симптом, объяснила Фесенко. Она может быть признаком гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), которая без лечения может привести к раку пищевода. Поэтому возникновение изжоги требует обращения к врачу.

Для лечения ГЭРБ используют медикаменты, а иногда - операцию. Быстро и безопасно действуют лекарства с кальцием или магнием. Но некоторые средства содержат алюминий. Частый прием таких лекарств может навредить желудку и привести к запорам, отекам, аллергическим реакциям и другим побочным эффектам. Также врач рекомендовала не использовать соду при изжоге.