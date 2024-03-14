Ученые нашли биомаркер, указывающий на острую нехватку сна

Международная группа ученых из Университета Монаша в Австралии и Бирмингемского университета в Великобритании нашла в крови человека биомаркер, указывающий на острую нехватку сна. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Биомаркер определял, бодрствовали ли люди в течение 24 часов, с вероятностью 99,2%. Такой уровень лишения сна увеличивает риск серьезных травм или даже летального исхода.

Поскольку около 20% дорожно-транспортных происшествий во всем мире вызваны нехваткой сна, исследователи надеются, что это открытие может помочь в будущих тестах, которые позволят быстро и просто выявлять невыспавшихся водителей.

Биомаркер также можно применять в других ситуациях, когда лишение сна способно привести к катастрофическим последствиям, например, на рабочих местах, связанных с критическими угрозами безопасности.

"Имеются убедительные доказательства того, что сон менее пяти часов в сутки связан с небезопасным вождением. Однако садиться за руль после суток бодрствования равносильно управлению транспортом в состоянии алкогольного опьянения", - отметила руководитель исследования, профессор Клэр Андерсон.

Новый тест может использоваться для медосмотров и судебно-медицинских экспертиз, отметили специалисты, однако методике требуется доработка.

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