Шведские исследователи допускают создание лекарства от постковидного синдрома

У многих шведов до сих пор наблюдаются затяжные проблемы после заболевания Covid-19. Шведские исследователи ожидают появления нового препарата от постковидного синдрома.

Как сообщает Day.Az, в понедельник исполнится четыре года с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала Covid-19 как пандемию. Ныне вирус уже не представляет глобальной угрозы для здоровья, но многие люди живут с симптомами после заболевания.

Около 65 миллионов человек по всему миру страдают или страдали постковидным синдромом. Согласно проведенному в Швеции исследованию, в котором приняли участие полмиллиона человек, 2 процента после заражения Covid-19 долгое время испытывали такие

симптомы, как одышка, сильная усталость, лихорадка, учащенный пульс, а также проблемы с памятью и концентрацией внимания. Диагноз "постинфекционное состояние после Covid-19" - это затяжные или поздние симптомы после заболевания, охватывающие несколько болезней.

Мозг и познание

У тех, у кого диагностирован постковидный синдром, через несколько месяцев или лет после заболевания часто наблюдаются проблемы с памятью и концентрацией, затуманивание сознания, сильная утомляемость и нарушения сна. Причина неясна, но исследования показывают, что вирус может влиять на клетки, кровеносные сосуды и метаболизм сахара в мозге. Многие симптомы регрессируют медленно.

Иммунная система

При Covid-19 иммунная система начинает вырабатывать антитела и активирует различные типы клеток для борьбы с вирусом sars-cov-2. После выздоровления их активность снижается, но не у всех. У некоторых людей иммунная система продолжает работать и уровень антител не падает. Одна из теорий состоит в том, что вирусы или вирусные частицы заключены в небольшие резервуары в тканях и органах. Когда они реактивируются или высвобождаются, иммунная система снова срабатывает.

Сердце и сосуды

После ковидной инфекции риск сердечно-сосудистых заболеваний повышается. Например, изменения наблюдаются в так называемых эндотелиальных клетках, находящихся на стенках кровеносных сосудов. Помимо прочего, они помогают регулировать кровоток и кровяное давление. Одним из объяснений может быть то, что эндотелиальные клетки не функционируют должным образом, и это увеличивает риск образования тромбов. Исследования также показали повышенный риск сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий, аритмий и инсульта после заражения Covid-19. Проблемы кровообращения затрагивают и другие органы, например, почки, поджелудочную железу и селезенку. Риск также увеличивается при диабете 2 типа.

Легкие

Проблемы с дыханием, особенно одышка и кашель, часто встречаются у людей, перенесших тяжелое воспаление легких и находящихся на аппарате искусственной вентиляции легких. Например, наблюдалось повреждение защитного слоя клеток, покрывающих дыхательные пути. Поражается объем легких и возникает риск легочного фиброза. Способность вдыхать воздух может быть нарушена, а рентгеновские снимки показывают влияние на мелкие дыхательные пути и мельчайшие кровеносные сосуды.

Желудочно-кишечный тракт

Вирус Covid также может инфицировать тонкий слой клеток, выстилающих внутреннюю часть кишечника. Это может вызвать различные проблемы с желудком, такие как диарея, тошнота, боли в животе, изжога и потеря аппетита. Исследования также показывают, что у людей с постковидным заболеванием изменяется кишечная флора. Существует несколько теорий, но нет однозначного объяснения, почему у некоторых людей возникают длительные проблемы. Лекарства до сих пор нет.

"Мы лучше защищены благодаря вакцинам и перенесенным инфекциям. Лучший способ снизить риск - продолжать вакцинацию. В исследовании Каролинского института ученые тестируют лечение противовирусным препаратом Паксловид (нирмарелвир/ритонавир) у взрослых с тяжелым постковидным синдромом. В течение года мы должны получить ответ, удастся ли препарату победить вирус", - говорит Джудит Брухфельд, научный сотрудник Каролинского института и специалист по инфекционным заболеваниям в Каролинской университетской больнице.

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