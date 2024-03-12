Опасные последствия вейпов для зубов

Слизистая оболочка полости рта восприимчива к агрессивному воздействию химических соединений. Поэтому ежедневное курение вейпов может привести к серьезным проблемам, вплоть до выпадения зубов, рассказала "Газете.Ru" врач, стоматолог-терапевт "СМ-Стоматология" Алина Болатаева, передает Day.Az.

"В частности, ежедневное курение вейпов может привести к изменениям пародонта (тканей, окружающих зуб). Результатом этого может стать довольно быстро прогрессирующий пародонтит и, как следствие, выпадение зубов в последующем", - объяснила она.

По словам врача, курение вейпов также приводит к деминерализации эмали в пришеечной области, в особенности у фронтальных (передних) зубов на нижней челюсти (эмаль сначала истончается, а затем там появляется кариес).

"Это происходит из-за содержания пропиленгликоля и глицерина, а также различных красителей и подсластителей", - добавила стоматолог.

Кроме того, снижение количества слюны при курении вейпов помогает бактериям, которые вызывают кариес.

"Окружающая среда становится для них более питательной, естественная гигиена затрудняется. При это всем значительно истончается защитная пленка из компонентов слюны и минералов, которая обычно находится на поверхности эмали. Все это в совокупности способствует быстрому развитию кариеса", - резюмировала она.