У американца завелись в мозге черви из-за любви к сырому бекону

В США у 52-летнего мужчины в мозге обнаружили личинки Taenia solium (T. solium) - ленточного червя, который обычно заражает свиней. Пациент обратился к врачам с жалобами на мигрень. Исследование опубликовано в научном издании American Journal of Case Reports (AJCR), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Потребление яиц или личинок T. solium чаще всего приводит к состоянию, называемому тениозом, при котором в кишечнике человека накапливаются небольшие закрытые мешочки, или кисты, личинок червя. Однако в этом случае у американца развилось другое заболевание, называемое цистицеркозом. Это разновидность инфекции, при которой кисты внедряются в другую ткань, например, в мышцы или мозг. Когда они попадают в нервную систему, такое поражение называется нейроцистицеркозом.

Нейроцистицеркоз чаще всего вызывает головные боли и судороги, причем последний симптом наблюдается у 80% больных. Тяжесть симптомов обычно зависит от того, какие структуры и ткани головного мозга были заражены червями.

Случай озадачил врачей, поскольку нейроцистицеркоз чаще всего встречается в развивающихся странах с плохими санитарными условиями. Однако пациент никуда не путешествовал, не посещал свинофермы и жил в современном доме.

В ходе медицинского расследование выяснилось, что черви могли попасть в мозг мужчины из-за любви к недожаренному бекону и плохо вымытых рук после посещения уборной. Доктора предположили, что сначала паразиты завелись в кишечнике у больного, а затем он каким-то образом занес личинки себе в мозг.

Врачи сумели спасти мужчину с помощью медикаментозной терапии, которая уменьшила размер паразитарных поражений.

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