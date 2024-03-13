Создан пластырь, позволяющий людям говорить без голосовых связок

Американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали пластырь, позволяющий людям говорить, не используя голосовые связки. Как передает Day.Az, исследование опубликовано в научном журнале Nature Communicarions (NatComms).

Небольшое гибкое устройство распознает связанные с речью движения горла и использует эти сокращения для выработки электричества, за счет чего ему не нужна батарея.

В основе разработки лежит галфенол - сплав железа и галлия, чье магнитное состояние меняется при сжатии и деформации. Галфенол в пластыре реагирует на легкое напряжение горловых мышц, производя электрические сигналы, которые затем можно перевести в речь.

Пластырь состоит из пяти очень тонких слоев. Внешняя оболочка изготовлена из мягкого и гибкого кремниевого материала, тогда как сердцевина содержит микромагниты. Они генерируют магнитное поле, которое меняется в зависимости от движения мышц горла. Два окружающих его слоя, состоящие из катушек медной проволоки, преобразуют эти изменения магнитного поля в электрические сигналы.

Затем эти электрические сигналы поступают в алгоритм машинного обучения, который преобразует импульсы в речь.

При демонстрации технологии с участием восьми человек без проблем с речью алгоритм с 95%-й точностью преобразовывал электрические импульсы пластыря в речь.

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