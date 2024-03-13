Очки виртуальной реальности впервые использовали во время операции

В Великобритании очки виртуальной реальности Apple применили во время операции.

Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Очки использовала команда частной больницы Кромвеля в Лондоне. Гаджет применили во время операции на позвоночнике. "Это исключает человеческую ошибку. Технологии избавляет нас от догадок", - прокомментировала событие старшая медсестра больницы Суви Веро. По словам журналистов, это первый подобный случай использования очков виртуальной реальности в медицине.

Журналисты профильного издания 9to5Mac заявили, что их британские коллеги переоценили возможности Vision Pro. На самом деле, гарнитуру использовал не хирург, а медсестра, которая с помощью устройства могла постоянно следить за показателями здоровья пациента. Также они заметили, что Apple Vision Pro нельзя официально приобрести в Великобритании - очки пока продаются только в США.

Проводившие операцию медики оценили пользу нового устройства. По словам хирурга Саеда Афтаба, который непосредственно оперировал пациента, очки Vision Pro значительно расширили возможности медсестры как ассистента.