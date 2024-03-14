Созданы «нанодроны» для разрушения раковых опухолей

Южнокорейские ученые из Ульсанского национального института науки и технологий (UNIST) разработали технологию для выборочного уничтожения раковых опухолей с помощью белковых частиц наноразмера. Исследование опубликовано в научном журнале Nano Today, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты-биологи назвали свое открытие "нанодронами". Частицы состоят из особых белков, называемых AaLS. Они активируют присутствующие в организме клетки-киллеры (NK), подавляющие рост раковых опухолей, а также нацеливают их на новообразования. В результате развитие рака в тканях значительно замедляется без заметных побочных эффектов.

Ученые проверили свою разработку на мышах и отметили ее эффективность.

"Это исследование открывает новые возможности для иммунного лечения с помощью нанодронов для доставки NK-клеток, преодолевая такие проблемы, как перемещение и выживание NK-клеток. Мы стремимся предоставить новые возможности для индивидуального лечения, которые избирательно воздействуют на различные типы рака посредством дальнейших исследований, включая индукцию ракоспецифичных иммунных клеток", - отметил ведущий автор научной работы, профессор Кан Себен.

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