После ковида могут проявиться или обостриться более 70 болезней

Постковид может стать причиной проявления или обострения более 70 различных заболеваний, а также более 200 симптомов. Об этом сообщил ТАСС врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, передает Day.Az.

"Сейчас насчитывается уже более 70 заболеваний, которые связаны с постковидным состоянием, а симптомов более 200", - сказал он, отметив, что заболевания можно поделить на три группы.

Как рассказал иммунолог, к первой группе относятся соматические заболевания, то есть те, к которым человек был предрасположен. В этом случае постковид может повлиять на их обострение или возникновение. "Например, если у человека были какие-то заболевания поджелудочной железы, печени, сердца, желудочно-кишечного тракта - они у него обострятся, и в результате постковида у него будет хвост из этих заболеваний", - добавил он.

Ко второй группе относятся заболевания, которые проявляются из-за длительного воспалительного процесса, связанного с нервной системой, а обобщенное состояние человека при этих нарушениях называется "мозговой туман", рассказал Болибок. "Это достаточно тягостное состояние, когда у человека плохо работает сознание, вплоть до того, что люди теряют какие-то навыки, например, навык устного счета. У человека наблюдается затуманенность сознания, он очень медленно соображать начинает", - отметил он. По словам врача, за последние четыре года пандемии коронавируса увеличилось число мелких аварий на дорогах, а также количество нарушений, что, по мнению иммунолога, в том числе связано с нарушением когнитивных функций человека на фоне постковида.

Третья группа заболеваний связана с нарушением свертываемости крови и воспалением сосудистого русла, рассказал Болибок, отметив, что за период истории "человечество впервые столкнулось с такой инфекцией, которая вызывает воспаление внутренней оболочки сосудов". Из-за воспаления этой оболочки образуются микротромбообразования по всему сосудистому руслу - в артериальных, венозных и капиллярных сосудах, добавил он.

Влияние штаммов коронавируса на постковидные нарушения

Кроме того, на виды постковидных нарушений влияет и то, каким штаммом заразился человек. Так, по словам иммунолога, при уханьском и дельта-штаммах коронавируса у пациентов массово встречались тромбозы крупных артерий. "Хирурги тогда сообщали, что в связи с этим было огромное количество ампутаций конечностей. Тромбировались крупные сосуды, и врачи уже не успевали ничего сделать, то есть у человека развивалась гангрена", - рассказал он, отметив, что сейчас часто встречается "внезапная смерть", инсульт, инфаркт и внезапная тромбоэмболия легких.

По словам врача, воспаление внутренней оболочки сосудов влияет на проявление и когнитивных, и соматических расстройств, а также на работу органов. "Например, у пациента была хроническая почечная недостаточность, вроде как компенсированная. Он ковидом переболел, и почка совсем отказала", - пояснил врач.

"Предотвратить постковидные состояния помогает вакцинация. То есть если человек вакцинирован, то вероятность развития у него тяжелой формы заболевания и выраженных постковидных последствий гораздо меньше, чем у тех, кто не вакцинирован, это касается и смертности", - подчеркнул Болибок.

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