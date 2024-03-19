Врач объяснила, по каким признакам отличить настоящую бессонницу

Бессонница признана самостоятельной формой нарушения сна, а не только симптомом других заболеваний. Это стойкое расстройство сна и бодрствования, которое возникает, несмотря на достаточную возможность сна. Об этом "Газете.Ru" рассказала Елена Прокопенко, врач-эндокринолог "ИНВИТРО", передает Day.Az.

"Бессонница приводит к нарушениям дневного самочувствия и поведения, снижает качество жизни. При отсутствии лечения может иметь серьезные отрицательные физические и психологические последствия для человека, нарушить практически все сферы жизни (физическую, интеллектуальную, социальную)", - объяснила она.

По словам врача, хоть бессонница и распространенное самостоятельное состояние, часто ее путают с нарушениями сна, которые могут быть вызваны многими другими причинами: от поведенческих привычек - использования смартфона и прокрастинации перед сном, до хронических болей, изжоги, ночных мочеиспусканий, приводящих к пробуждению. Возможны и другие отдельные виды нарушений сна - апноэ во сне, расстройства суточного ритма сна - бодрствования, синдром беспокойных ног.

"Для бессонницы характерны как трудности с засыпанием и сохранением сна (ночные пробуждения и сложность снова заснуть), так и пробуждение раньше, чем хотелось бы. Наиболее распространенные дневные жалобы при бессоннице - это сонливость и утомляемость. Оба симптома могут напоминать друг друга, хотя сонливость не является обязательным компонентом современной модели бессонницы. В результате плохого сна ночью днем возникают сложности с концентрацией внимания и проблемы с памятью, на этом фоне появляется склонность к ошибкам. Человек может стать капризным и раздражительным, испытывать упадок сил и терять мотивацию во всех сферах жизни. Могут появиться и гиперактивность и импульсивность, агрессия в поведении", - подчеркнула эксперт.

Глобализация и напряженный образ жизни способствовали появлению поколения людей, страдающих бессонницей, отметила врач. Для хронической формы бессонницы выявлено несколько факторов риска, включая гендерные и генетические.

"Более уязвимыми к бессоннице некоторых людей делают особенности личности и темперамента, а также процессы старения. Предрасположенность к бессоннице в сочетании с такими провоцирующими факторами, как стресс, а также злоупотребление психоактивными веществами может привести к преодолению порога бессонницы. А далее уже неверно выбранные стратегии, например, чрезмерное время пребывания в постели или длительный дневной сон сохраняют и закрепляют нарушение сна. Бессонница является распространенной проблемой у людей, страдающих онкологическими заболеваниями. Любое травмирующее событие в жизни может привести к развитию стрессовых ночных кошмаров и бессонницы", - добавила она.

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