Детская забывчивость может быть признаком редкого заболевания

Рейчел Элвард, старший преподаватель неврологии и нейропсихологии в лондонском университета Соуз-Бэнк, рассказала The Conversation, что забывчивость ребенка может сигнализировать о редком заболевании - амнезии развития, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Проблемы с памятью у ребенка могут проявляться в качестве быстрого забывания многих событий, в том числе значимых, таких как празднование дня рождения. Такая забывчивость не связана с неорганизованностью, стрессом или большой психологической нагрузкой.

Врач объяснила, что такие нарушения могут быть признаками амнезии развития, которая вызвана кислородным голоданием мозга (гипоксией). Это может произойти вследствие травматических родов, в процессе которых ребенок застревает в родовых путях. Другими потенциальными причинами являются дыхательная недостаточность и остановка сердца после рождения. Гипоксия может привести к повреждениям головного мозга, в частности гиппокампа - структуры, ответственной за превращение кратковременной памяти в долговременную.

Основными признаками амнезии развития являются проблемы с пространственной памятью - склонность теряться в знакомой обстановке и забывать, где лежит та или иная вещь. Неспособность ребенка вспомнить значимые события, произошедшие в его жизни, также является тревожным признаком заболевания. Также сигнализировать об амнезии развития могут нарушения иерархической временной памяти. Они заключаются в забывании о регулярно совершаемых действиях, таких как выполнение домашних заданий или посещение секций.

К сожалению, восстановить нормальную функцию гиппокампа после его повреждения невозможно. Таким образом, методы лечения амнезии развития направлены на то, чтобы помочь детям максимально использовать имеющиеся способности.

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