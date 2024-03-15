Врач перечислила главные ошибки при измерении давления

Врач-терапевт и ведущая программы "Жить здорово!" на Первом канале Елена Малышева перечислила главные ошибки при измерении давления. На эту тему она высказалась в ролике, доступном на ее YouTube-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Медик рассказала, что при измерении давления нельзя разговаривать или кого-то внимательно слушать. В противном случае давление будет повышенным, предупредила она.

Врач также назвала ошибкой проведение этой процедуры не на голую руку и отсутствие опоры у руки. "Если она (рука - прим. "Ленты.ру") висит, цифры давления могут быть завышены", - пояснила Малышева.

К ошибкам телеведущая причислила и неправильное положение спины - по ее словам, если спина не опирается на спинку стула, давление будет повышено. Кроме того, Малышева рекомендовала гипертоникам не измерять давление при полном мочевом пузыре, со скрещенными ногами и ногами на весу.

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