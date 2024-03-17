В Бразилии забеспокоились о начале новой эпидемии

За три с половиной месяца лихорадкой денге в Бразилии заразились больше людей, чем за весь 2023 год. Такие данные значатся в докладе министерства здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Всего в 2023 году в Бразилии выявили 1,65 млн заболевших. В 2024 году их число уже достигло 1,68 млн. Доля летальных исходов в статистике заболевания составляет 0,03%. В 2024 году подтверждено 513 летальных исходов лихорадки денге, еще 908 находятся на рассмотрении. При этом из более чем полутора миллиона заразившихся тяжелую форму переносят около 14,5 тыс. человек.

27 февраля в Перу был введен режим ЧС в большинстве регионов из-за лихорадки денге.

Отмечается, что с начала 2024 года в Перу выявили свыше 31 тысячи случаев денге. В прошлом году за этот же период лихорадкой заболели в два раза меньше людей. При этом в 20 из 25 регионов Перу введен режим чрезвычайной ситуации.

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