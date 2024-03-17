Врач раскрыла опасность привычки "отоспаться" в выходные за всю неделю

Длительный сон в выходной день может нарушить психологическое здоровье и режим. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" сообщила врач общей практики Лариса Алексеева, передает Day.Az.

По ее словам, многие люди в течение недели отходят ко сну далеко за полночь, а утром не могут проснуться по звонку будильника.

- И так повторяется изо дня в день. Ложится человек поздно, а встает рано, чувствуя при этом разбитость и усталость. Когда же наступают выходные, все, кто не соблюдает в остальные дни гигиену сна, начинают высыпаться, - отметила врач.

Это в дальнейшем влияет на режим сна и вызывает проблемы с психическим и физическим здоровьем, объяснила специалист.

- Когда мы пытаемся отоспаться за всю неделю, происходит следующее: мы поздно встаем в воскресенье, а раньше лечь, чтобы проснуться рано в понедельник перед работой, не получается. Если так часто повторяется, то возникает бессонница, происходят некоторые психические проблемы, так как мозг и нервная система испытывают стресс при резкой смене состояний бодрствования и отдыха, - объяснила собеседница "ВМ".

Следовательно, чтобы отоспаться за прошлые дни, нужно ложиться рано, а не поздно, как это делают многие.

Алексеева уточнила: чтобы сон был полноценным, нужно убирать все препятствующие ему факторы: телефон, компьютер, телевизор, световые приборы и посторонние шумы.

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