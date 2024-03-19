Врач развеял миф о распространенном виде рака

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в программе "О самом главном" на канале "Россия 1", что рак груди может быть не только у женщин. Выпуск, в котором он развеял миф об этом распространенном виде рака, доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В студии Мясников задал вопрос телезрительнице о том, может ли заболевание развиться у мужчин. Собеседница врача ответила отрицательно, объяснив свой ответ тем, что у мужчин нет молочных желез.

"Их нет таких, как у вас (женщин - прим. "Ленты.ру"). Сосок есть? Ну и там рудименты", - объяснил Мясников. По словам доктора, мужчины тоже могут болеть раком груди. Как уточнил врач, двое из 100 заболевших раком груди - это мужчины.

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