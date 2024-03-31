Врач предупредил о смертельной опасности ночного кашля

Возникающий по ночам кашель может свидетельствовать о развитии смертельно опасных заболеваний, предупредила врач-терапевт Татьяна Терехова. Как передает Day.Az, об этом симптоме она рассказала в беседе с "Вечерней Москвой".

Терехова рассказала, что в некоторых случаях возникающий по ночам кашель может указывать на сердечно-сосудистые нарушения. В этом случае симптом появляется на фоне одышки и учащенного сердцебиения. Иногда кашель говорит о заболеваниях пищеварительной системы, аллергии, бронхиальной астме и некоторых видах рака.

По словам врача, регулярный ночной кашель игнорировать нельзя. При его появлении необходимо обратиться к терапевту, подчеркнула она.

В то же время Терехова отметила, что иногда кашель появляется по ночам и по другим причинам. "Это может быть связано с острыми респираторными заболеваниями. В ночные часы, когда активность организма снижается, мокрота меньше рассасывается и выводится, что и вызывает усиление кашля. Также существенную роль играет микроклимат в помещении, где мы спим. Слишком сухой воздух может стать причиной раздражения дыхательных путей, в результате чего возникает рефлекс кашля", - объяснила она.

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