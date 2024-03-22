Врачи назвали три продукта, защищающих от рака

Употребление брокколи, брюссельской и белокочанной капусты полезно в целях профилактики онкологических заболеваний.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявили терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.

"Включите это в ваш рацион", - посоветовала Малышева.

Врачи отметили, что во всех перечисленных овощах содержится вещество сульфорафан, которое "не дает раковым клеткам размножаться", что соответственно "не дает развиваться раку".

До этого врач-терапевт, нутрициолог, эксперт Coral Club Елена Мановска заявляла, что включение в свой рацион питания некоторых продуктов позволит снизить риск развития рака. Врач порекомендовала употреблять крестоцветные овощи, в том числе брокколи, цветную и брюссельскую капусту. Она отмечала, что в них содержатся сульфорафан и индол-3-карбинол, которые положительно влияют на клеточные процессы.

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