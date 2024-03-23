Популярный миф о весеннем дефиците витаминов развеяли

Накопившийся за холодное время года дефицит витаминов, вопреки расхожему мнению, играет незначительную роль в появлении весенней усталости, считает врач общей практики медицинской компании "СберЗдоровье" Игорь Алентов. Этот популярный миф он развеял в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Плохое самочувствие после зимы, с которым сталкиваются многие россияне, Алентов объяснил нехваткой солнца. По его словам, слабость, быстрая утомляемость, нарушение сосредоточенности, выпадение волос, трещины на коже и другие проблемы с ней чаще всего являются признаками других, более распространенных проблем, а не дефицита витаминов. Например, железодефицитной анемии, снижения функции щитовидной железы, дисбаланса гормонов дофамина, серотонина и норадреналина.

При этом дефицит витаминов, по словам Алентова, влияет на возникновение весенней слабости меньше, чем принято считать. Как объяснил врач, раньше люди действительно сталкивались со значительным дефицитом витаминов в холодное время года из-за того, что их рацион был ограничен. Однако сегодня доступ к сбалансированному питанию есть практически у всех, так как продукты привозят из других климатических зон и выращивают в теплицах. Благодаря этому рацион человека существенно не меняется в разные сезоны, а именно пища является основным источником поступления витаминов, подчеркнул врач.

Гиповитаминозы чаще всего протекают бессимптомно, и задумываться о них стоит, только если есть существенные сдвиги в питании, отметил Алентов.

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