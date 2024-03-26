Нейробиологи назвали свойство характера, защищающее мозг от деменции

Американские нейробиологи из Колумбийского университета в штате Нью-Йорк выяснили, что открытость новому опыту расширяет когнитивный резерв человека и смягчает возрастное снижение когнитивных способностей мозга. Исследование опубликовано в научном журнале Neurobiology of Aging (NBA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Открытость представляет собой набор таких личностных черт, как воображение, любознательность и широкий спектр интересов.

Когнитивный резерв может защитить от негативного воздействия различных мозговых патологий, включая болезнь Альцгеймера и другие формы деменции.

В исследовании приняли участие 399 человек в возрасте от 19 до 80 лет. Каждый участник прошел серию когнитивных тестов, предназначенных для измерения производительности в четырех областях: плавность мышления, словарный запас, память и скорость восприятия.

Ученые заметили положительную связь между более высоким уровнем открытости и усилением когнитивного резерва. Оказалось, что открытость полезна в нескольких когнитивных областях, включая гибкое мышление, словарный запас и скорость восприятия.

Интересно, что защитный эффект открытости был особенно заметен в области скорости восприятия. Исследование показало, что у людей с высоким уровнем открытости скорость восприятия почти не меняется с течением времени. Напротив, у людей с более низкой открытостью наблюдалось более выраженное снижение этой когнитивной области по мере ухудшения здоровья их мозга.

Хотя защитный эффект высокой открытости был очевиден, исследование не обнаружило подобных защитных связей для других черт личности, таких как добросовестность, экстраверсия, доброжелательность или невротизм. Эта специфика предполагает, что механизмы, посредством которых открытость влияет на когнитивный резерв, могут быть уникальными и отличаться от механизмов других черт личности.

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