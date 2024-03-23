Мир исчерпал запасы вакцин от холеры

Глобальные запасы вакцин от холеры исчерпаны, любая вспышка заболевания создаст дополнительную нагрузку на хрупкую систему производства препаратов для вакцинации. Об этом говорится в совместной статье генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса и президента Замбии Хакаинде Хичилемы, текст статьи имеется в распоряжении ТАСС, передает Day.Az.

"К январю текущего года глобальные резервы вакцин закончились. Любая новая вспышка холеры создаст дополнительную нагрузку на нынешнюю хрупкую экосистему производства вакцин", - говорится в статье. Авторы обращают внимание, что на фоне нехватки запасов препаратов в 23 странах продолжаются активные вспышки холеры.

"Холера угрожает жизни более 1 млрд человек, но фармацевтические компании не занимаются противохолерными вакцинами из-за их низкой рентабельности, ведь от этой болезни страдает беднейшее население, - поясняется в материале. - Отсутствие мощностей для производства вакцин против холеры ограничивает наши возможности по реагированию на вспышки и проведению кампаний профилактики. Наращивание объемов мирового производства вакцин против холеры остается важной задачей в среднесрочной и долгосрочной перспективах. В настоящее время Замбия ожидает производства вакцин в объемах, которые позволят защитить по меньшей мере 2,4 млн человек, подверженных риску заражения холерой в стране".

В статье отмечается, что критическую ситуацию не помогли преодолеть и такие крайние меры, как приостановка стандартной схемы вакцинации двумя дозами вакцины и переход к однодозовой схеме, чтобы с максимальной отдачей использовать оставшиеся запасы вакцин. Авторы приходят к выводу, что на фоне тенденции к увеличению числа вспышек заболевания инвестиции в создание возможностей для производства вакцин против холеры на местном уровне становятся "критически важным элементом в борьбе с этой болезнью".

"Мировое сообщество должно оказать необходимую поддержку, вкладывая средства в создание производственных мощностей и гарантируя заказы на поставку вакцин", - подчеркивают специалисты.

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