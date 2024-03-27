В мозге человека обнаружили защиту против болезни Альцгеймера
Ученые обнаружили новую клеточную мишень, которая может помочь ранней диагностике болезни Альцгеймера и ее лечению. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Авторы предполагают, что активность периферической иммунной системы может играть решающую роль в защите организма человека от болезни Альцгеймера, предотвращая накопление вредных белков в мозге. Однако механизмы, участвующие в этом, изучены плохо.
Болезни Альцгеймера обычно предшествует продромальный период, характеризующийся легкими когнитивными нарушениями. Ученые выяснили, что у таких пациентов в плазме крови содержатся крупные агрегаты бета-амилоидов - ключевых маркеров болезни Альцгеймера. Эти соединения могут быть связаны рецептором комплемента IV типа - белком, который входит в сложную систему гуморальной защиты организма от действия чужеродных агентов.
Исследователи создали из стволовых клеток культуру микроглии (резидентные макрофаги центральной нервной системы) и показали, что рецептор комплемента способствует поглощению амилоидных бляшек и стимулирует лизосомальную активность, нацеленную на разрушение патогенных бета-амилоидов.
По словам ученых, если удастся активировать иммунную систему организма на более ранней стадии заболевания, то, возможно, получится замедлить его прогрессирование до того, как оно перерастет в полноценную деменцию.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре