Ученые выяснили, как улучшить очистку мозга

Иммунные клетки макрофаги можно генетически модифицировать для удаления токсичных белков из мозга при болезни Альцгеймера. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На первом этапе работы биологи изучили гены, управляющие работой иммунных клеток макрофагов - микроглии. Они участвуют в удалении богатых жирами отходов, образующихся при повреждении тканей. Ученые выяснили, что сниженная активность генов BHLHE40 и BHLHE41 позволяет макрофагам мозга лучше выводить отходы, богатые жиром. Это показал эксперимент на генномодифицированных мышах.

Ученые предполагают, что макрофаги без генов BHLHE40 и BHLHE41 могут удалять и амилоидные белки, которые накапливаются в мозге при болезни Альцгеймера. Они проверят это в новых экспериментах, а также выяснят, смягчается ли при этом воспаление - важный фактор развития деменции.

"Кроме того, мы изучим, как отсутствие этих генов в иммунных клетках головного мозга влияет на сами нервные клетки", - рассказали ученые о втором этапе исследования.

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