The Telegraph о вспышке рака у молодых людей

Британское издание The Telegraph сообщает о вспышке рака у молодых людей. Эпицентр возникновения - брюшная полость, передает Day.Az со ссылкой на mentoday.ru.

Западные ученые обратили внимание на растущее количество пациентов до 50 лет, у которых был диагностирован рак желудка или кишечника. Эта тенденция вновь обратила на себя внимание после того, как о серьезном заболевании рассказала принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.

Тот факт, что возраст людей, организм которых поражает онкология, продолжает снижаться, доказали результаты последнего исследования американских ученых. По их словам, колоректальный рак вышел с четвертого на первое место среди причин смерти от онкологии у мужчин и на второе у женщин до 50 лет. при этом впервые на тенденцию обратили внимание еще 15 лет назад. Хирург из Йеля Викрам Редди, который стоял у истоков этих наблюдений, заявил: "Мы все еще видим этот тренд, значит, он не временный".

Похожая ситуация наблюдается с раком желудка - сегодня на его долю приходится пятая часть от всех выявленных случаев злокачественных новообразований. При этом почти половина диагнозов приходится на азиатские страны - в частности, Китая и Японию. Врачи пытаются переломить этот тренд - успехи уже достигнуты в Японии и Южной Корее, но в Китае и США количество случаев продолжает расти. Так, например, за последние 30 лет число молодых американцев с раком желудка увеличилось вдвое.