The Telegraph о вспышке рака у молодых людей
Британское издание The Telegraph сообщает о вспышке рака у молодых людей. Эпицентр возникновения - брюшная полость, передает Day.Az со ссылкой на mentoday.ru.
Западные ученые обратили внимание на растущее количество пациентов до 50 лет, у которых был диагностирован рак желудка или кишечника. Эта тенденция вновь обратила на себя внимание после того, как о серьезном заболевании рассказала принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.
Тот факт, что возраст людей, организм которых поражает онкология, продолжает снижаться, доказали результаты последнего исследования американских ученых. По их словам, колоректальный рак вышел с четвертого на первое место среди причин смерти от онкологии у мужчин и на второе у женщин до 50 лет. при этом впервые на тенденцию обратили внимание еще 15 лет назад. Хирург из Йеля Викрам Редди, который стоял у истоков этих наблюдений, заявил: "Мы все еще видим этот тренд, значит, он не временный".
Похожая ситуация наблюдается с раком желудка - сегодня на его долю приходится пятая часть от всех выявленных случаев злокачественных новообразований. При этом почти половина диагнозов приходится на азиатские страны - в частности, Китая и Японию. Врачи пытаются переломить этот тренд - успехи уже достигнуты в Японии и Южной Корее, но в Китае и США количество случаев продолжает расти. Так, например, за последние 30 лет число молодых американцев с раком желудка увеличилось вдвое.
Пока ученые расходятся во мнениях относительно того, что стало причиной ухудшения ситуации с заболеваемостью. Среди возможных факторов риска - полипы и воспаления кишечника, увлечение фастфудом, копченой и соленой едой, а также диеты с недостаточным количеством волокон. Также врачи допускают, что болезни могут способствовать ожирение, сидячий образ жизни и вредные привычки вроде курения и алкоголизма. В то же время известно немало случаев, когда пациенты с онкологией не подходили под это описание. "Многие из них очень здоровые люди, спортсмены", - говорит доктор Кимми Нг, директор отдела раннего проявления колоректального рака из Бостона.
Специалист считает, что за вспышкой могут стоят экологические факторы. Предположительно, они приводят к изменения микробиома или иммунной системы - это делает пациента более восприимчивым к онкологии в раннем возрасте.
Ученые рекомендуют как можно внимательнее относиться к своему здоровью и регулярно проводить диагностику организма, а также обращаться к врачу при малейших ухудшениях состояния.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре