Терапевт рассказала об опасности ночного кашля
Ночной кашель является одним из самых распространенных явлений, однако он может быть индикатором ряда серьезных заболеваний. Об опасности такого симптома рассказала терапевт медицинских центров "Андреевские больницы - НЕБОЛИТ" Татьяна Терехова. Ее комментарий есть в распоряжении "Мосленты", передает Day.Az.
По ее словам, надо понимать механизмы и потенциальные источники кашля, так как этот симптом может свидетельствовать о наличии патологических процессов в организме. В частности, усиление ночного кашля может указывать на острые респираторные заболевания.
"В ночные часы, когда активность организма снижается, мокрота меньше рассасывается и выводится, что и вызывает усиление кашля", -- указала Терехова. Помимо этого, она добавила, что существенную роль играет микроклимат в помещении, где спит человек.
Терапевт Терехова заявила, что ночной кашель может быть и маркером серьезных заболеваний, в том числе связанных с сердцем или пищеварительной системой. Подобным образом может также проявляться аллергия или бронхиальная астма.
В заключение специалист рассказала, что при ночном кашле необходимо пройти обследование, так как симптом нельзя игнорировать. "Вовремя обратившись за помощью, можно не только облегчить собственное состояние, но и предотвратить развитие потенциально опасных заболеваний", -- пояснила Терехова.
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