Обнаружен новый регулятор кровяного давления

Исследователи из университета Джонса Хопкинса обнаружили, что белковый рецептор, участвующий в восприятии запахов, может регулировать кровяное давление у представителей разных полов. Результатами работы ученые поделились в журнале Science Advances (SciAdv), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что диастолическое и систолическое артериальное давление у самок мышей и женщин в пременопаузе обычно на десять пунктов ниже такового у мужчин. В своем исследовании ученые пытались выявить причину таких различий. В ходе экспериментов на лабораторных мышах выяснилось, что специфический обонятельный рецептор Olfr558 может выступать регулятором артериального давления у мышей.

Olfr558 присутствует в клетках, ответственных за распознавание запаха в носу. Также он был обнаружен в почках и других органах. Ученые выяснили, что у самцов мыши с нормальной функцией белкового рецептора Olfr558 диастолическое и систолическое кровяное давление было выше, чем у самок.

При исследовании генетически модифицированных молодых мышей стало ясно, что кровяное давление у самок мышей с отсутствующим геном рецептора Olfr558 повышается, а у самцов - снижается. Ученые отметили, что человеческий аналог Olfr558 называется OR51E1. Женщины и мужчины моложе 50 лет с генетической мутацией, снижающей активность OR51E1, не демонстрируют типичных различий в показателях артериального давления, связанных с полом.

По мнению ученых, дальнейшие исследования позволят выявить механизм, лежащий в основе способности обонятельных рецепторов регулировать давление. Это поможет улучшить понимание патогенеза гипертонии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!