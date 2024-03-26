Коронавирус способствует развитию болезни Альцгеймера

Ковид может быть фактором риска для развития многих возрастных хронических заболеваний, в том числе для болезни Альцгеймера. Также пациенты, которые переболели ковидом, могут столкнуться с ухудшением когнитивных функций, сообщила ТАСС главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Ольга Ткачева, передает Day.Az.

"Появился новый фактор риска для многих хронических возраст-ассоциированных заболеваний, в том числе для болезни Альцгеймера, это ковид. Оказалось, что у людей, которые перенесли ковид, ухудшаются когнитивные функции, развиваются нарушения метаболизма, характерные для процесса старения", - сказала она.

По словам Ткачевой, сейчас насчитывают 14 механизмов старения. Один из них - "инфламэйджинг", в основе которого лежит системное воспаление.

"Вероятно, ковид, особенно длительно текущий [постковидный синдром], инициирует синдром системного воспаления, которое впоследствии ускоряет процесс старения. Поэтому вакцинация от ковида считается новой геропротективной технологией", - пояснила она.

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