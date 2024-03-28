Врач объяснил, когда хруст в спине опасен для здоровья

Сам по себе хруст или щелчки в спине - это не патология, если они не вызывают боль. Если она появляется, то это может быть признаком четырех заболеваний. Об этом "Газете.Ru" рассказал хирург, травматолог-ортопед Европейского медицинского центра (EMC) Михаил Рязанцев, передает Day.Az.

"Хруст в области позвоночника может быть вызван многими причинами. Среди них - слабость мышечного корсета, и такие нарушения функционального характера, как грыжи и протрузии. Кроме того, подобный ответ организма может быть косвенным признаком артроза", - рассказал Рязанцев.

По словам врача, щелчки и ощущение трения в позвоночнике могут быть следствием механического соприкосновения поверхностей суставов, лечить их не нужно. Таким явлениям чаще всего подвержены молодые девушки худощавого телосложения.

"Хруст и щелчки в суставах - это достаточно распространенное явление. Дело в том, что в нашем организме есть много мест, в которых сухожилия и мышцы располагаются рядом с костными структурами, а во время движения суставы трутся, соскальзывают или перескакивают между собой. Еще одна причина щелчков - свободные пузырьки углекислого газа при смещении. Такой хруст называется физиологическим", - рассказал специалист.

Если же щелчки или хруст вызывают боль, сопровождаются отеком и снижают качество жизни человека, то нужно незамедлительно обращаться к врачу.

Чаще всего, при лечении патологий, вызывающих хруст в спине, в случае отсутствия показаний к проведению операции назначается курс комплексного консервативного лечения. Пациента направляют в отделение реабилитации для прохождения курса массажа, физиотерапии и специальной гимнастики.

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