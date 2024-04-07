Врач рассказала, как можно заподозрить у себя болезнь Паркинсона

Замедленные движения, дрожание и боли в руках и ногах из-за повышенного мышечного тонуса могут быть признаками болезни Паркинсона, однако исключить другие причины должна МРТ. Об этом "Газете.Ru" рассказала невролог клиники Docmed Амина Киндарова, передает Day.Az.

"Подтвердить болезнь Паркинсона у пациента на сегодняшний день можно при наличии замедленности движений, дрожания конечностей в покое, а также повышенного мышечного тонуса. Он часто проявляется дискомфортом в одной руке, ощущением, что она тяжело и медленно двигается. Иногда пациенты приходят с болью в плече, а у них выявляется паркинсонизм. Через некоторое время похожие симптомы могут появиться в ноге с той же стороны. Бывает и обратное, когда нарушения сначала замечают в ноге, а потом в руке. Определить мышечный тонус может только врач", - рассказала "Газете.Ru" Киндарова.

Болезнь Паркинсона сопровождается потерей нервных клеток мозга и приводит к уменьшению уровня дофамина в мозге. Это вещество играет важную роль в мотивации человека и двигательной активности. Повышающие его уровень препараты на ранних стадиях болезни позволяют пациенту вести активный образ жизни. Поэтому важно не игнорировать симптомы, и как можно скорее обращаться к врачу.

"Для постановки диагноза обычно требуется МРТ головного мозга, чтобы исключить другие возможные причины симптомов. В очень редких случаях также требуется УЗИ или ПЭТ-КТ головного мозга", - добавила Киндарова.

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