Врачи нашли способ помочь людям с алкогольной зависимостью

Американские ученые-медики из Питтсбургского университета выяснили, что назначения лекарств для борьбы с алкогольными расстройствами помогает людям с зависимостью от спиртного реже попадать в больницы по причинам, связанным с их диагнозом. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в научном журнале JAMA Open Network.

Специалисты изучили 9834 случая госпитализации, связанных с алкоголем. Как показал анализ, люди, которым назначали препараты от алкогольных расстройств, на 42% реже вновь возвращались на больничную койку или уходили из жизни в течение 30 дней после первой выписки.

"Несмотря на известную эффективность, медикаментозное лечение расстройств, вызванных употреблением алкоголя, используется недостаточно и редко начинается после госпитализации.

Результаты подчеркивают потенциальную клиническую пользу, связанную с увеличением использования данных лекарств в этих условиях, и предполагают необходимость поддержки и расширения текущих усилий по улучшению доступа к этим лекарствам после выписки из больницы", - отметил ведущий автор научной работы, доктор медицинских наук Иден Ю. Бернштейн.

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