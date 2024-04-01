Как поддерживать шею в тонусе и не допускать образования двойного подбородка

Для того чтобы кожа в области шеи была упругой, а двойной подбородок уменьшался, нужно не только следить за своей диетой и пить много воды, но и ежедневно делать специальные упражнения.

Как передает Day.Az, об этом пишет steptohealth.ru.

Двойной подбородок - это большое скопление мягких жировых тканей в подбородочной области, которое обычно довольно трудно убрать. Причиной дряблости кожи под подбородком могут быть резкие наборы или потери веса. Большинство людей считает это эстетической проблемой, и, действительно, двойной подбородок выглядит очень некрасиво и снижает самооценку своего "обладателя".

Но важно иметь в виду, что двойной подбородок также влечет за собой нарушения обмена веществ в сердечной мышце.

Поэтому желательно не допускать образования второго подбородка, а если он уже есть, нужно стараться от него избавиться. Возможно, для этого придется менять стиль жизни и приобретать определенные полезные привычки.

Мы расскажем о некоторых упражнениях и приведем рекомендации, помогающие уменьшить скопление жира в области шеи, убрать двойной подбородок и повысить тонус кожи.

Откройте их для себя!

Упражнения и рекомендации, которые помогут держать шею в тонусе и убрать двойной подбородок

На лице и на шее есть разные мышцы, благодаря которым кожа выглядит упругой.

Они способствуют предотвращению появления преждевременных морщин и уменьшению накоплений жира в области подбородка.

Многие не знают, что в регулярных упражнениях нуждаются не только мышцы рук, ног, живота, но и мышцы шеи и лица.

Помимо этого, чтобы кожа оставалась крепкой и упругой, она должна получать определенные питательные вещества.

Мы приведем несколько упражнений для мышц шеи и лица и две основные рекомендации, которые помогут успешно бороться с двойным подбородком.

Упражнение № 1

Стоя с прямой спиной и закрытым ртом, делайте круговые движения языком по верхней части ротовой полости.

Это упражнение нужно делать ежедневно, 3 раза в день.

Упражнение № 2

Сядьте поудобнее. Спина должна быть прямая и расслабленная.

Теперь произносите гласные звуки, открывая рот как можно шире.

Это упражнение делаем 2-3 раза в день (каждый раз делается 10 повторений).

Упражнение № 3

Это упражнение тоже делается сидя, с прямой спиной и скрещенными руками

Максимально вытяните шею вперед, затем медленными движениями поворачивайте голову налево и направо.

Оставайтесь в крайней позиции (голова налево или направо) пару секунд, затем возвращайтесь в исходное положение.

Делайте это упражнение каждый день по 10 раз.

Упражнение № 4

Напрягаем как можно больше мышцы шеи и стараемся "улыбнуться наоборот" (уголки рта опускаются вниз).

Делаем это упражнение два-три раза в день, каждый раз по пять повторений.

Упражнение № 5

Возьмите свою любимую жевательную резинку и дайте поработать (в процессе жевания) мышцам лица и шеи.

Жевать нужно как минимум 10 секунд, с выраженным напряжением соответствующих мышц.

Повторяйте это упражнение 2-3 раза в день.

Гидратация для поддержания шеи в тонусе

Для поддержания шеи в тонусе нужно увеличить потребление воды и пользоваться увлажняющими косметическими средствами.

Выпивая 6-8 стаканов воды в день, мы предотвращаем дегидратациюи улучшаем снабжение кожи кислородом по всему телу.

Хороший увлажняющий крем уменьшает дряблость кожи в области шеи и способствует уменьшению двойного подбородка.

Также нужно есть побольше фруктов и овощей. В них содержатся антиоксиданты, хорошо действующие на кожу.

Массаж с использованием масла из зародышей пшеницы

Массаж с использованием масла из зародышей пшеницы тоже полезен для укрепления кожи и мышц шеи.

В этом масле содержится много витамина Е, который способствует увлажнению кожи и помогает поддерживать ее тонус.

Необходимо выполнять легкие массирующие движения (кончиками пальцев) по направлению от подбородка к нижней части шеи.

Делайте такой массаж каждый день, утром и перед сном.

Сок из яблока и свеклы

Регулярное употребление этого натурального напитка способствует выведению из организма токсинов и излишка жидкости, что помогает убрать двойной подбородок.

В этом соке мало калорий и много антиоксидантов. Он вызывает чувство насыщения и благодаря этому позволяет реже "перекусывать".

Ингредиенты

2 яблока

1 свекла среднего размера

½ стакана воды (100 мл)

Как его приготовить?

Пропустите яблоки и свеклу через соковыжималку.

Смешайте оба сока в блендере и взбейте их с половиной стакана воды.

Пейте этот напиток натощак как минимум три раза в неделю.

Имейте в виду, что хороших результатов с помощью этих рекомендаций можно добиться только делая упражнения, массаж и т. д. регулярно.