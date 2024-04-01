Как никотин коррелирует с работой мозга

Исследователи из Научно-технического университета Китая выявили закономерности в работе мозга, которые могут выступать в качестве потенциальных биомаркеров никотиновой зависимости. Результаты их работы, опубликованные в журнале Psychiatry Research, указывают на то, что никотиновая зависимость связана с изменениями функциональной связности белого вещества, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Белое вещество - это тип ткани в мозге, который состоит из нервных волокон, называемых аксонами, которые отходят от нервных клеток и образуют связи между различными областями мозга. Белое вещество отвечает за передачу сигналов между различными частями мозга. Поражения белого вещества являются основными патологическими изменениями при зависимости от курения.

Ученые хотели выяснить, насколько развиты мозговые связи у людей, зависимых от никотина, по сравнению со здоровыми людьми. Для участия в исследовании они привлекли 94 никотиновых наркомана (участники выкуривали около 10 сигарет в день) и 66 здоровых людей. Все участники имели нормальное зрение, не имели проблем с психическим или физическим здоровьем (за исключением никотиновой зависимости). Тяжесть никотиновой зависимости измерялась с помощью теста Фагерстрема. Исследователи использовали данные МРТ мозга и математическую модель для сравнения мозговых связей двух групп.

Исследователи обнаружили, что мозг участников, страдающих от никотиновой зависимости, менее эффективно передавал информацию между областями. Количество связей между нейронами также было ниже по сравнению с контрольной группой.

"Аномальные изменения в функционировании белого вещества у курильщиков могут быть использованы не только для различения зависимых и здоровых людей, но и для классификации заболеваний - результаты демонстрируют универсальность аномальных изменений в функции белого вещества в качестве модельного признака", - заключили авторы.