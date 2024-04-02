Названо вещество, защищающее от болезни Паркинсона

Ученые из школы биологических наук при университете Гонконга обнаружили, что короткоцепочечная жирная кислота под названием пропионат останавливает нейродегенерацию при болезни Паркинсона путем регуляции передачи специфических сигналов между кишечником и мозгом. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Болезнь Паркинсона - это медленно развивающееся заболевание центральной нервной системы, характеризующееся замедленностью движений, дрожанием в покое и нарушением рефлексов. В основе болезни лежит поражение нервных клеток (нейронов) ствола головного мозга.

В своем исследовании ученые сосредоточились на изучении SCFA - классе бактериальных метаболитов, в число которых входят уксусная, пропионовая и масляная кислоты. Они вырабатываются кишечными бактериями в результате ферментации пищевых волокон. Исследователи также обнаружили, что у грызунов с болезнью Альцгйемера уровень пропионовой кислоты в организме снижен. Это позволило ученым предположить, что повышение уровня пропионата может подавлять нейродегенерацию.

В ходе эксперимента ученые увеличили концентрацию пропионата в организме подопытных грызунов путем исключения из их рациона витамина В12 (который вызывает распад пропионата) или с помощью пищевых добавок. Оказалось, что усиление выработки пропионата в кишечнике и восстановление экспрессии ключевых регуляторов метаболизма этого вещества значительно замедляло нейродегенерацию.

Авторы исследования предположили, что такой эффект обусловлен работой кишечно-мозговой оси. Это двусторонняя биохимическая передача сигналов, которая происходит между желудочно-кишечным трактом и центральной нервной системой.

Ученые подчеркнули, что пропионат, как и все SCFA, образуются в кишечнике в результате переработки клетчатки. Этими пищевыми волокнами богаты овощи и фрукты. По словам исследователей, увеличение доли растительных продуктов (семян, орехов, фруктов и овощей) в рационе также может оказывать благотворное влияние на здоровье мозга.

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