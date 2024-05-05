Обнаружена связь между депрессией и увеличением массы тела

Исследователи из Кембриджского университета выяснили, что усиление индивидуальных симптомов депрессии связано с последующим увеличением массы тела. Результаты исследования опубликованы в PLOS One, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Многочисленные исследования показали, что люди, страдающие депрессией, чаще имеют нездоровые пищевые привычки и меньше двигаются, что способствует увеличению массы тела. Британские ученые выяснили, что на этот показатель также может влиять тяжесть симптомов заболевания.

В исследовании приняли участие 2133 человека в возрасте от 44 до 70 лет. В течение шести-девяти месяцев они представляли организаторам данные о своем психическом здоровье и весе с помощью специального мобильного приложения. Психическое здоровье оценивалось с использованием трех валидированных опросников - для выявления симптомов депрессии, тревоги и стресса.

Исследователи не обнаружили существенной связи между индивидуальными вариациями симптомов тревоги или стресса и последующим изменением массы тела. Однако результаты показали, что усиление симптомов депрессии коррелирует с небольшим увеличением массы тела примерно через месяц после обострения.

Отмечается, что такой эффект в основном наблюдался у участников с изначально более высокими индексами массы тела. Это говорит о том, что те, кто уже имеет избыточный вес или страдает ожирением, могут быть более восприимчивы к изменениям веса в ответ на ухудшение здоровья психики.

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