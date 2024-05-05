Обнаружен неожиданный фактор снижения риска диабета

Большая группа медицинских исследователей из США и Китая обнаружила неожиданный фактор снижения риска развития диабета II типа, который связан с определенным вариантом гена. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты провели полногеномный поиск ассоциаций, чтобы определить связь между различными вариантами генов, употреблением молока и снижением риска развития диабета II типа. Предыдущие исследования связи между употреблением коровьего молока и снижением риска развития диабета дали неоднозначные результаты: некоторые работы продемонстрировали связь, а другие ее не обнаружили.

Для нового исследования были проанализированы варианты генов из образцов тканей 12 тысяч взрослых латиноамериканцев. Была выявлена связь между людьми с генетическим вариантом, кодирующим фермент лактазу, который организм использует для расщепления сахара в молоке.

Оказалось, что у людей с вариантом гена LCT, вызывающего непереносимость лактозы, которые также регулярно потребляют молоко, риск развития диабета II типа снижается на 30 процентов, при этом никакого снижения риска не наблюдалось у людей, которые регулярно потребляют молоко, но не имеют варианта этого гена.

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